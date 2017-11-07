Американцы загнали украинок в лес для рекламной съемки

Американский бренд Akomplice снял лукбук своей новой коллекции на Украине. Об этом во вторник, 7 ноября, сообщает HypeBeast.

По информации издания, съемкой занимались украинские фотографы из творческой группы Synchrodogs. При этом для принтов на вещах использовались предыдущие работы участников Synchrodogs. Фотосессии прошли как в павильоне, так и на природе — в лесу.

В коллекцию вошли платья ярких цветов с принтами на спине, футболки и свитшоты.

Akomplice — американский бренд уличной одежды, популярный среди хип-хоп-сообщества. В частности, вещи марки носили рэперы MF Doom, J Dilla и члены группы Wu-Tang Clan.

10 апреля сообщалось, что интернет-магазин Aizel представил новый фотопроект, посвященный путешествиям. В съемках приняла участие украинская топ-модель Алина Байкова. Девушка работает в Париже и Нью-Йорке, а также занимается благотворительностью.

Летом 2016 года стало известно, что украинский бренд Ksenia Schnaider получил приз берлинского трейд-шоу Premium — Premium Young Designers Award.