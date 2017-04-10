Aizel снял украинскую модель в проекте о путешествиях

Интернет-магазин Aizel представил новый фотопроект, посвященный путешествиям. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 10 апреля. В съемках приняла участие украинская топ-модель Алина Байкова. Девушка работает Париже и Нью-Йорке, а также занимается благотворительностью.

«В нашей съемке мы вдохновлялись идеей путешествий в прямом значении слова — не просто отдыха, а встречи культур, разнообразия человеческих типов, эмоций и отношений», — рассказала главный редактор Aizel.ru Алена Исаева. Она добавила, что путешествие в проекте представляется как «возможность расширить свой горизонт, попробовать себя в новой роли, вступить в резонанс с новым местом».

Фото: Арсений Джабиев / пресс-служба Aizel.ru 1 /5

В магазине представлены фирменные одежда и обувь Gucci, Valentino, Burberry, Etro, Christian Louboutin, Marc Jacobs и других мировых брендов. Одна из клиенток бутика — американская певица Дженнифер Лопес. Во время своей последней поездки в Москву, она купила несколько нарядов, пар обуви и сумок.