Нос невесты принца признали совершенством

Бывшую актрису Меган Маркл признали самой привлекательной женщиной в королевской семье, сообщает Daily Mail.

Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва сопоставил лица 36-летней Маркл, герцогини Кембриджской, Зары Филлипс, принцессы Беатрис и принцессы Евгении с законом «совершенства физической красоты» по Золотому сечению. Пропорции невесты принца Гарри получили 87,4 процента. Второе место заняла Кейт Миддлтон, набрав 86,8 процента. На третьем месте Зара Филлипс с 81,6 процента.

Хирург Де Сильва пояснил, что у Меган практически совершенная форма носа и идеальное расположение глаз.

Золотое сечение — математическая пропорция, разработанная древними греками для «измерения красоты». Леонардо Да Винчи использовал это отношение для создания рисунка идеального мужского тела в знаменитом Витрувианском человеке.

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В январе пользователи торговой онлайн-платформы Etsy заметили среди предложений куклы с лицами принца Гарри и его невесты Меган Маркл. Пользователи Twitter назвали их «самым страшным ночным кошмаром» и заявили, что они ни капли не похожи на настоящую королевскую пару. «Позвольте мне составить список того, что не так с этими куклами. Первый пункт: все», — заметила популярная американская писательница Мишель Моран в своем профиле.

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