Внучка Елизаветы II получила на помолвку уникальное кольцо

Принцесса Евгения, внучка британской королевы Елизаветы II, получила от своего жениха, управляющего лондонским ночным клубом Джека Бруксбэнка, на помолвку кольцо с редким оранжево-розовым сапфиром падпараджа, сообщает The Telegraph.

Центральный овальный камень в кольце Евгении окружен бриллиантами, оправа выполнена из желтого золота. Рубин похожего розового оттенка и бриллианты украшают помолвочное кольцо матери девушки Сары Фергюссон, супруги герцога Йоркского Эндрю.

Помолвка принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, которые встречаются уже около 8 лет, состоялась в Никарагуа, свадьба пройдет осенью 2018 года.

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Сапфир падпараджа — редкая разновидность натурального ювелирного корунда оранжево-розового цвета. Название переводится с сингальского языка как «цвет лотоса». Большинство этих камней добываются на острове Шри-Ланка. Одна из разновидностей корунда — сапфир — имеет синий или лиловый оттенок, а другая — рубин — красный или темно-розовый оттенок.

Ранее сообщалось, что невеста двоюродного брата Евгении принца Гарри актриса Меган Маркл получила от жениха кольцо на помолвку из желтого золота с тремя бриллиантами. Самый крупный из них найден на копях Ботсваны, где часто бывает принц и где они с будущей невестой провели отпуск. Два других меньшего размера происходят из коллекции матери Гарри — принцессы Дианы. Помолвочное кольцо Дианы с крупным сапфиром принадлежит в настоящее время жене ее старшего сына Уильяма — герцогине Кембриджской Кейт.

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