Трамп и Обама останутся без свадебного торта

Бывший президент США Барак Обама остался без приглашения на свадьбу британского принца Гарри и Меган Маркл из-за нынешнего американского лидера Дональда Трампа. Об этом в понедельник, 22 января, сообщает Daily Mail.

Церемония состоится 19 мая, на ней будут присутствовать только люди из близкого круга пары. Обаму и принца связывают дружеские отношения, однако во избежание дипломатического скандала его не позовут на свадьбу.

«Президент Трамп не будет приглашен, поскольку свадьба задумана только для друзей и родственников. Это не мероприятие государственного уровня. Если бы мистер Обама был приглашен, это выглядело бы вызовом в отношении мистера Трампа, а Его Королевское Высочество не хотел бы вызывать дипломатических затруднений», — пояснил анонимный источник при британском королевском дворе.

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В сентябре 2017 года во время «Игр непобежденных» в Торонто (международных спортивных соревнований бывших и действующих военных, ставших инвалидами) британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» записала интервью, которое принц Гарри взял у Обамы. В ходе беседы член британской королевской семьи, в частности, поинтересовался фасоном трусов бывшего президента США, но ответа не получил. Программа вышла в эфир утром 27 декабря.

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