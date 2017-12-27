Обама отказался раскрыть принцу Гарри тайну своих трусов

Канал британской радиовещательной корпорации «Би-би-си» BBC Radio 4 передал в эфир блиц-интервью принца Гарри с бывшим президентом США Бараком Обамой.

Интервью было сделано в манере популярной игры Truth or Dare («Правда или нет»), в которой необходимо выбрать один из двух предлагаемых ответов на вопрос. Член королевской семьи задал Обаме вопрос о том, какие трусы тот предпочитает: боксеры или плавки. «Простите, на такие вопросы мы не отвечаем», — сказал бывший президент.

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Также Обама отказался выбирать между Хлои и Ким Кардашьян. Он признался, что предпочитает Белый дом Букингемскому дворцу, «потому что косить газон перед дворцом придется, судя по всему, очень-очень долго». Обама также обрадовал своего интервьюера, назвав любимым сериал «Форс-мажоры» (Suits), в котором снимается невеста принца Гарри Меган Маркл. «Прекрасный, прекрасный ответ!» — воскликнул принц.

Интервью было записано в Торонто в сентябре 2017 года во время «Игр непобежденных» — международных спортивных соревнований бывших и действующих военных, ставших инвалидами — и вышло в эфир утром 27 декабря.

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