Обама рассказал о жизни после президентства

Бывший президент США Барак Обама признался, что скучает по прежней работе и команде специалистов, которые ему помогали в Белом доме. Об этом он рассказал в интервью британскому принцу Гарри, которое опубликовали на BBC. Выдержки из их беседы приводит king5.com.

«Не хватает мне и интенсивности в работе, когда ты знал, что каждый день, решая вопросы, ты делал что-то для людей», — пояснил бывший глава государства.

Материалы по теме Обама. Итоги Что обещал и чего смог добиться уходящий американский президент

Обама рассказал также, что после того как покинул Белый дом, он может спокойно высыпаться и «полностью планировать свой день». «Сейчас я могу проснуться и 45 минут разговаривать с женой, потом могу позволить себе долгий завтрак и уже после приступать к делам», — сообщил он, отметив, что теперь он чувствует себя свободным, а также может «глубже погрузиться в какие-либо вопросы».

По словам бывшего президента, после ухода с поста его жизнь сильно изменилась, но он все равно продолжает думать о важных вопросах. «Я хотел бы быть уверенным, что США развиваются и сохраняют свое место в мире», — отметил он.

Интервью было записано в Торонто в сентябре 2017 года во время «Игр непобежденных» — международных спортивных соревнований бывших и действующих военных, ставших инвалидами. Оно вышло в эфир утром 27 декабря.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!