Бывший повар Обамы пытался задобрить своих жертв булочками

Известный американский шеф-повар и телеведущий Марио Батали, участвовавший в организации ужинов президента США Барака Обамы, пытался замять скандал с домогательствами к своим сотрудницам при помощи рецептов булочек с корицей. Об этом пишет Washington Post.

В начале декабря четыре сотрудницы заведений шеф-повара обвинили его в сексуальных домогательствах. Батали был вынужден уйти с поста главы своего бизнеса, а его телешоу сразу закрыли.

Через несколько дней Батали опубликовал письмо с извинениями. «Я обязан своим успехом именно вам, своим фанатам. Поэтому если вы хотите вкусно позавтракать и зарядиться прекрасным настроением на весь день, прикладываю рецепт роллов с корицей, приготовленных с помощью теста для пиццы», — написал он. При этом отметил, что сожалеет о случившемся.

Впрочем, его извинений не приняли. «Эти булочки такие же пустые и пресные, как его обещания», — ответил повару один из пользователей интернета.

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