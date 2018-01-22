Дочь Обамы застукали в «мартенсах» с белым парнем

Старшая дочь бывшего президента США Барака Обамы Малия была замечена в демократичной одежде: платье Urban Outfitters за 69 долларов и ботинках Dr. Martens. Об этом сообщили Footwear News.

19-летняя студентка Гарварда в этой одежде совершила прогулку со своим молодым человеком. Рори Фаркуарсон, с которым Малия состоит в отношениях с ноября 2017 года, — ее белокожий ровесник британского происхождения.

Пользователи социальных сетей особо отметили этот факт, у некоторых он вызвал негативную реакцию. Пользователь Instagram chaelmi23 заявил, что у дочери экс-президента «ужасный вкус в том, что касается мужчин». Юзер biggaveli662 написал, что смешанные браки плохи и для мужчин, и для женщин, а детей надо иметь от женщины своей расы. При этом _sad_nword_hours_ указал на то, что отец Малии также смешанного происхождения, и это не помешало ее темнокожей матери выйти за него замуж.

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Ранее сообщалось, что публикация рекламы H&M с темнокожим мальчиком в худи с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях» вызвала скандал. Рэперы The Weeknd и G-Eazy, подготовившие совместную коллекцию с брендом, отказались от сотрудничества. Также пользователи Twitter призвали к бойкоту H&M и предположили, что маркетологи были пьяны, придумывая эту рекламу. После критики компания удалила снимки.

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