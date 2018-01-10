Знаменитости продолжили травлю H&M

Американский рэпер G-Eazy, подготовивший совместную коллекцию с шведским производителем одежды H&M, заявил в Instagram, что прекращает сотрудничество с этой компанией.

Недовольство знаменитости вызвала реклама H&M, на которой изображен темнокожий ребенок в толстовке с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях». Реклама вызвала критику и была удалена, представители компании принесли извинения, но G-Eazy это не удовлетворило. Он разместил в своем Instagram-аккаунте рисунок, напоминающий фотографию из рекламной съемки H&M, но на толстовке написано «Самый крутой король в мире».

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«Я был искренне рад сотрудничеству с H&M и предстоящему выходу совместной коллекции (выход капсульной линии намечался на март 2018 года — прим. «Ленты.ру»). — написал G-Eazy под рисунком в Instagram. — К сожалению, когда я увидел возмутительное фото, мое волнение быстро развеялось, и я решил, что на этом нашу совместную работу нужно завершить. Я не могу позволить, чтобы мое имя и бренд ассоциировались с компанией, которая допускает такие вещи».

9 января сообщалось, что канадский рэпер The Weeknd также возмутился рекламной кампанией шведского бренда H&M и заявил в своем Twitter-аккаунте, что больше не будет работать с этой маркой. «Проснулся утром и был шокирован и смущен этой фотографией. Я глубоко оскорблен и больше никогда не буду работать с H&M», — написал The Weeknd.

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