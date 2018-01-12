Расистское худи H&M пустят на тряпки

Шведский производитель одежды H&M принес извинения перед клиентами и партнерами за расистское худи и пообещал переработать все выпущенные экземпляры. Открытое письмо опубликовано в Instagram-аккаунте компании.

«Произошедшее носит случайный характер, но это не значит, что мы не относимся к нему серьезно или не понимаем разочарование и дискомфорт, которые принесли. Мы сняли худи с продажи. Они будут переработаны. Теперь мы будем делать все возможное, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем», — написали представители бренда.

Они также добавили, что «расизм и предвзятость в любой форме просто неприемлемы и нуждаются в искоренении со стороны общества».

Ранее сообщалось, что мать темнокожего мальчика-модели, который снялся в скандальной фотосессии, не увидела проблемы в произошедшем.

9 и 10 января рэперы The Weeknd и G-Eazy, подготовившие совместную коллекцию с H&M, отказались сотрудничать с компанией когда-либо в будущем.

Днем ранее пользователи Twitter призвали к бойкоту компании, а также предположили, что маркетологи, придумывая эту рекламу, были пьяны. После критики H&M удалила снимки.