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Мама мальчика из рекламы H&M одобрила расистское худи с мартышкой

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Мать темнокожего мальчика-модели, который снялся в скандальной фотосессии для компании H&M в худи с надписью «Лучшая мартышка в джунглях», не увидела проблемы в произошедшем. Об этом в четверг, 11 января, сообщает Highsnobiety.

Терри Мано (Terry Mango) заявила журналистам, что съемки прошли отлично. «Я мама, и это один из сотен нарядов, в которых позировал мой сын. (...) Каждый имеет право на свое мнение о данной ситуации. Я действительно не понимаю, но не потому, что я не хочу понимать, а потому, что мой образ мышления не допускает таких мыслей», — рассказала она.

Женщина также отметила, что сожалеет, что реклама кого-то оскорбила. По ее мнению, съемка не была расистской.

10 января сообщалось, что американский рэпер G-Eazy, подготовивший совместную коллекцию с шведским производителем одежды H&M, заявил в Instagram, что прекращает сотрудничество с этой компанией.

9 января стало известно, что канадский рэпер The Weeknd также возмутился рекламной кампанией шведского бренда H&M и заявил, что больше не будет работать с этой маркой. «Проснулся утром и был шокирован и смущен этой фотографией. Я глубоко оскорблен и больше никогда не буду работать с H&M», — написал The Weeknd.

Ранее пользователи Twitter призвали к бойкоту компании, а также предположили, что маркетологи, придумывая эту рекламу, были пьяны. После критики H&M удалила снимки.

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