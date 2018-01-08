H&M обвинили в расизме из-за «самой крутой обезьянки в джунглях»

Шведский ретейлер H&M (Hennes & Mauritz) обвинили в расизме после рекламы детской коллекции, где худи с надписью «Самая крутая обезьянка в джунглях» представлял чернокожий ребенок. Об этом сообщает CNBC.

Так, пользователи Twitter призвали к бойкоту торговой марки, а также предположили, что маркетологи, придумывая эту рекламу, были пьяны или находились под воздействием психоактивных веществ.

— ABDEL DOUDOU MEDOKI (@ABDELMEDOKI) 08 января 2018, 15:54

После критики H&M удалила рекламу. Представитель компании сказал CNBC, что ретейлер искренне извиняется за оскорбление и будет работать над своей политикой, чтобы избежать подобных проблем в дальнейшем.

С сайта H&M убрали фотографию модели, сам худи с надписью про обезьянку по-прежнему доступен. В детской коллекции также есть худи с принтами жирафа и тигра, их рекламируют белые дети.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!