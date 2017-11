Моделей Victoria's Secret уличили в расизме

После дефиле марки нижнего белья Victoria's Secret в Шанхае в интернете появилось видео, снятое на камеру смартфона моделью Карли Клосс. Ролик уличает участниц показа в расизме. Клосс разместила запись в своем канале на YouTube, однако позже убрала ее оттуда.

Перед выходом на подиум они пели песню американской хип-хоп исполнительницы Карди Би Bodak Yellow с фразой, в которой упоминается презрительное прозвище афроамериканцев: «I don’t wanna choose / And I’m quick, cut a ni**a off, so don’t get comfortable».

Ранее сообщалось, что вечеринку моделей после показа Victoria's Secret в Шанхае прервала китайская полиция. За 10 минут до полуночи отключился свет, а организаторы объявили по громкой связи: «Необходимо разойтись. Мы приносим свои извинения, мы сделали что могли». В здание вошли сотрудники правоохранительных органов Китая, которые попросили гостей разъехаться по отелям.