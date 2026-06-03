Страна БРИКС решила перейти к жесткой экономии

Bloomberg: Индия переходит в режим жесткой экономии из-за конфликта на Ближнем Востоке

Индия переходит в режим жесткой экономии из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитиков, рост спроса на нефть в стране БРИКС в 2026 году может снизиться до рекордно низкого уровня со времен пандемии. Причиной называют последствия боевых действий в Персидском заливе, которые негативно сказываются на потреблении топлива в стране. В Kpler ждут, что рост спроса на нефть составит 78 тысяч баррелей в сутки, почти на 40 процентов ниже довоенного прогноза. Если не считать 2020 года, когда спрос упал из-за пандемии Covid-19, это самый низкий показатель за последние десять лет.

Индия сильно зависит от импорта нефти и топлива, а война в Иране взвинтила цены на энергоносители, что негативно сказывается на государственных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и экономике в целом. Усугубляет ситуацию ослабление рупии, поэтому премьер-министр Нарендра Моди призвал людей экономить топливо, работая из дома, пользуясь общественным транспортом и избегая необязательных поездок за границу.

Индийские НПЗ уже повысили цены на топливо, чтобы смягчить удар, но этого оказалось недостаточно в условиях резкого подорожания нефти. Предприятия теряют 6 миллиардов рупий (63 миллиона долларов) в день из-за продажи дизельного топлива, бензина и сжиженного нефтяного газа по ценам ниже рыночных.

Ближайшие перспективы использования нефти выглядят мрачно, но большинство экспертов сходятся во мнении, что замедление темпов роста носит скорее временный, чем структурный характер. В отличие от Китая, который стремительно электрифицирует свой транспортный сектор, Индия, как ожидается, еще долго будет полагаться на бензин и дизельное топливо.

Представители канцелярии премьер-министра и Министерства финансов Индии рассматривают экстренные меры смягчения последствия кризиса на Ближнем Востоке. Они уже обсудили с Резервным банком Индии возможные решения, которые позволят ограничить ущерб от резкого роста цен на нефть, среди которых — повышение цен на топливо, а также ограничение импорта таких товаров не первой необходимости, как золото и бытовая техника.