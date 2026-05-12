08:00, 12 мая 2026

Страна БРИКС начала поиски способа ограничить ущерб от подорожания нефти

Вячеслав Агапов

Фото: Global Look Press

Власти Индии начали поиски способа ограничить ущерб от подорожания нефти. Об этом со ссылкой на источники The Economic Times в правительстве сообщает ТАСС/

Представители канцелярии премьер-министра и министерства финансов страны БРИКС рассматривают экстренные меры, как смягчить последствия кризиса на Ближнем Востоке. Они уже обсудили с Резервным банком Индии возможные решения, которые позволят ограничить ущерб от резкого роста цен на нефть, среди которых — повышение цен на топливо, а также ограничение импорта таких товаров не первой необходимости как золото и бытовая техника.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил граждан пользоваться общественным транспортом и работать из дома, чтобы экономить бензин и дизельное топливо. Он отметил, что нынешняя глобальная ситуация требует повышенной ответственности каждого жителя страны и предложил также отказаться от ряда излишеств.

Третий по величине в мире импортер нефти сильно пострадал от резкого роста цен на энергоносители и прекращения поставок через Ормузский пролив. Отток валютных средств для оплаты возросших счетов за энергоносители оказал давление на рупию, которая упала до рекордно низкого уровня. Это подтолкнуло Резервный банк Индии в ускоренном режиме выводить запасы золота из хранилищ, расположенных за рубежом, чтобы поддержать валюту.

