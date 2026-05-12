Страна БРИКС начала поиски способа ограничить ущерб от подорожания нефти

Власти Индии рассмотрят способы для ограничения ущерба от подорожания нефти

Власти Индии начали поиски способа ограничить ущерб от подорожания нефти. Об этом со ссылкой на источники The Economic Times в правительстве сообщает ТАСС/

Представители канцелярии премьер-министра и министерства финансов страны БРИКС рассматривают экстренные меры, как смягчить последствия кризиса на Ближнем Востоке. Они уже обсудили с Резервным банком Индии возможные решения, которые позволят ограничить ущерб от резкого роста цен на нефть, среди которых — повышение цен на топливо, а также ограничение импорта таких товаров не первой необходимости как золото и бытовая техника.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди попросил граждан пользоваться общественным транспортом и работать из дома, чтобы экономить бензин и дизельное топливо. Он отметил, что нынешняя глобальная ситуация требует повышенной ответственности каждого жителя страны и предложил также отказаться от ряда излишеств.

Третий по величине в мире импортер нефти сильно пострадал от резкого роста цен на энергоносители и прекращения поставок через Ормузский пролив. Отток валютных средств для оплаты возросших счетов за энергоносители оказал давление на рупию, которая упала до рекордно низкого уровня. Это подтолкнуло Резервный банк Индии в ускоренном режиме выводить запасы золота из хранилищ, расположенных за рубежом, чтобы поддержать валюту.