Индия начала ускоренно выводить золотые запасы из зарубежных стран

The Times of India: Индия ускоренно выводит запасы золота из зарубежных стран

Индийский резервный банк начал в ускоренном режиме выводить запасы золота из хранилищ, расположенных зарубежом. Об этом сообщает газета The Times of India.

Если в 2023 году в стране хранилось всего около 38 процентов всех золотых запасов в стране, то спустя три года, к марту 2026 года, этот показатель достиг примерно 77 процентов. Как считают индийские экономисты, причин для подобного решения может быть множество. Среди них называют и риск заморозок активов, угроза которого появилась после инцидента с российскими активами в 2022 году.

Кроме того, отмечает газета, повлиять на эти процессы мог и конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого Индия вынуждена укреплять свою экономическую безопасность.

Ранее стало известно, что Индия отказалась от предложения России приобрести сжиженный природный газ, подпадающий под санкции Соединенных Штатов.