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13:00, 3 июня 2026Экономика

Жителей ряда регионов России предупредили об опасности

Уровень воды в реках Алтайского и Красноярского краев достиг опасных отметок
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В ряде регионов России уровень воды в реках поднялся до опасных отметок либо достигнет их в ближайшие три дня. Об этом жителей предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова в разговоре с агентством ТАСС.

Речь идет о Сибири, в частности, Алтайском и Красноярском краях, а также Кузбассе. «На азиатской территории сейчас максимум», — отметила синоптик. Помимо этого, неблагоприятные отметки зафиксированы в Иркутской, Курской и Томской областях. «На Дальнем Востоке превышение отметок выхода рек на пойму. Это Амурская область, Забайкальский край, Хабаровский край. И в Хабаровском крае, на Амуре, возможно достижение неблагоприятной отметки», — поделилась информацией Макарова.

Неблагоприятные отметки есть и ожидаются в ближайшие дни в Ярославской, Кировской и Нижегородской областях. Схожая ситуация на юге европейской России — в Краснодарском крае, Адыгее, Ингушетии, Чечне и Северной Осетии.

В июне стало известно, что в Минеральных Водах ввели режим ЧС из-за последствий паводка.

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