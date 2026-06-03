Евросоюз потеряет огромное количество рабочих мест

Bloomberg: В 2026 году Европейский союз потеряет больше миллиона рабочих мест

В 2026 году Европейский союз (ЕС) может потерять больше миллиона рабочих мест из-за экономических последствий иранского кризиса и усиления глобальной конкуренции. Прогноз Европейской комиссии приводит Bloomberg.

Сильнее всего от резкого роста цен на энергоносители, вероятно, пострадают строительство, металлургия, химическая промышленность и транспорт.

Агентство констатировало, что данный прогноз хорошо иллюстрирует проблемы ЕС. Его лидеры пытаются ускорить планы по повышению конкурентоспособности континента, однако блок продолжает отставать от США и Китая, причем темпы отставания постоянно растут.

Отмечается, что после 2022 года ЕС пришлось увеличить расходы на энергоносители, так как он начал снижать зависимость от дешевых российских углеводородов. В 2026 году ситуация ухудшилась после того, как Иран закрыл Ормузский пролив, жизненно важный маршрут для глобальных поставок топлива.

Кроме того, европейские компании испытывают трудности в конкуренции с американскими и китайскими соперниками в области цифровых и экологически чистых технологий, таких как электромобили, солнечные батареи и искусственный интеллект. Из-за этого в сегменте производства аккумуляторов под угрозой сокращения оказалось около 85 тысяч рабочих мест. Для индустрии производства солнечных панелей этот показатель составил почти 60 тысяч.

Ранее появился прогноз об объявлении Европейским союзом торговой войны против Китая. Речь идет об ограничительных мерах против Пекина, которые должны восстановить несбалансированные экономические отношения между ЕС и КНР.