Число погибших после удара по автобусу в ДНР увеличилось

Пушилин: Число погибших после удара по автобусу в Енакиево в ДНР увеличилось до 8 человек

Число погибших после удара по рейсовому автобусу «Москва — Симферополь» в Енакиево в Донецкой народной республике (ДНР) увеличилось до 8 человек. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в интервью телеканалу «Звезда».

«Что известно сейчас: всего 11 человек ранены, десять госпитализированы, один человек получил помощь амбулаторно. Также восемь погибших, к сожалению, тела пока не опознаны, сгорели документы», — заявил он.

По его словам, на рейс зарегистрировались 53 человека, сейчас уточняется, кто заходил и выходил по пути следования автобуса.

Ранее дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автобус в ДНР. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ («Террористический акт»). Следствие устанавливает детали совершенного преступления и конкретных лиц, причастных к произошедшему.