ПМЭФ-2026. День первый

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13:12, 3 июня 2026Экономика

В России оценили возможность поворота сибирских рек

Эдельгериев: В России есть возможность переброса стока сибирских рек в южные регионы
Виктория Клабукова
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Реки Сибири можно повернуть в сторону засушливых регионов России. Перспективы давнего советского проекта в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в ходе сессии «Вызовы и перспективы международного водного сотрудничества: вода как фактор устойчивого развития» оценил представитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев.

По мнению Эдельгериева, у России есть возможность перебросить часть стока сибирских рек в южные регионы, в особенности те места, где острее испытывают дефицит воды. Сроки реализации такого грандиозного проекта не оговариваются и зависят от вердикта научного сообщества и экологов. «Если мы можем, если наука нам даст добро, экологи подтвердят, что имеет смысл определенный сток воды перебрасывать в южные регионы нашей страны, а в перспективе, возможно, и в те точки, которые имеют большую напряженность по водным ресурсам», — заявил чиновник.

Ранее российские ученые вновь подняли вопрос поворота сибирских рек в сторону южных регионов, Центральной Азии и Крыма. Отличие нового взгляда на исторический проект состоит в методах переброски стоков: теперь ради этого предлагается построить не наземный канал, а закрытую трубопроводную систему из полимерных труб.

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