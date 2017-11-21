Китайская полиция разогнала вечеринку супермоделей

Вечеринку после показа Victoria's Secret в Шанхае прервала китайская полиция. Об этом сообщает WWD.

Шоу завершилось вечером 20 ноября. По информации издания, за 10 минут до полуночи во время вечеринки отключился свет, а организаторы объявили по громкой связи: «Необходимо разойтись. Мы приносим свои извинения, мы сделали что могли».

В здание вошли сотрудники правоохранительных органов Китая, которые попросили гостей разъехаться по отелям. Таким образом, вечеринка была закончена.

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Кроме того, еще одной проблемой для компании стало падение одной из моделей во время самого шоу. Мин Си запуталась в ткани и упала на колени. Позже она снова встала на ноги и закончила дефиле. «Мне жаль, если я всех разочаровала, спасибо вам за поддержку. Я работаю моделью уже семь лет и падала бесчисленное число раз. Но я знаю, что независимо от того, насколько больно падать, я всегда должна встать и закончить дефиле», — написала она в социальной сети Weibo.

20 ноября в Шанхае прошел показ коллекции белья Victoria's Secret. Она была создана в сотрудничестве с французским модным домом Balmain и его креативным директором Оливье Рустеном. На шоу были представлены последние модели Victoria’s Secret, а также коллекции нижнего белья, вручную украшенные кристаллами Swarovski.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.