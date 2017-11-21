Китайская полиция разогнала вечеринку супермоделей

Вечеринку после показа Victoria's Secret в Шанхае прервала китайская полиция. Об этом сообщает WWD.
Шоу завершилось вечером 20 ноября. По информации издания, за 10 минут до полуночи во время вечеринки отключился свет, а организаторы объявили по громкой связи: «Необходимо разойтись. Мы приносим свои извинения, мы сделали что могли».
В здание вошли сотрудники правоохранительных органов Китая, которые попросили гостей разъехаться по отелям. Таким образом, вечеринка была закончена.
Кроме того, еще одной проблемой для компании стало падение одной из моделей во время самого шоу. Мин Си запуталась в ткани и упала на колени. Позже она снова встала на ноги и закончила дефиле. «Мне жаль, если я всех разочаровала, спасибо вам за поддержку. Я работаю моделью уже семь лет и падала бесчисленное число раз. Но я знаю, что независимо от того, насколько больно падать, я всегда должна встать и закончить дефиле», — написала она в социальной сети Weibo.
20 ноября в Шанхае прошел показ коллекции белья Victoria's Secret. Она была создана в сотрудничестве с французским модным домом Balmain и его креативным директором Оливье Рустеном. На шоу были представлены последние модели Victoria’s Secret, а также коллекции нижнего белья, вручную украшенные кристаллами Swarovski.
Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.