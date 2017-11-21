Модель Victoria's Secret показала китайцам бюстгальтер и сапоги под Гжель

В Шанхае прошел показ коллекции белья Victoria's Secret. Она была создана в сотрудничестве с французским модным домом Balmain и его креативным директором Оливье Рустеном. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

На подиум 20 ноября в нижнем белье и аксессуарах VS x Balmain вышли супермодели Андриана Лима, Алессандра Амбросио, Лили Олдридж, Жасмин Тукс. Центральный образ показа — модель с пышным султаном из синих и белых перьев и в высоких белых ботфортах на шпильках с синим узором — вызвал удивление у пользователей социальных сетей. Так, один из российских пользователей Twitter отметил, что модель «расписали под Гжель».

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Ранее сообщалось, что супермодель Джиджи Хадид заявила в своем Twitter, что шокирована известием о своем отстранении от участия в шоу VS x Balmain. Кроме того, мероприятие в Шанхае стало последним для Амбросио в качестве «ангела» Victoria's Secret. Она была лицом бренда на протяжении 12 лет.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). С 1995 года устраивает ежегодные шоу, изначально они проходили в США, а в 2016 году показ переместился в Париж.