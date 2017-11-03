Бюстгальтер с бриллиантами и сапфирами оценили в два миллиона долларов

Американская марка женского белья Victoria's Secret создала женский бюстгальтер Champagne Nights Fantasy Bra из драгоценных камней. Его стоимость составляет два миллиона долларов, сообщили представители компании корреспонденту «Ленты.ру» в пятницу, 3 ноября.

На шоу, которое состоится в Шанхае 28 ноября, в бра выйдет модель Лаис Рибейро (Lais Ribeiro). Над его созданием в течение 350 часов работала ювелирная компания Mouawad. Бюстгальтер украшен бриллиантами, желтыми сапфирами, голубыми топазами и 18-каратным золотом. Общий вес составляет 600 карат. Количество камней приближается к отметке шести тысяч.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами.