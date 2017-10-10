Victoria's Secret продырявила бюстгальтеры для спортсменок

Американская марка женского белья Victoria’s Secret выпустила новую коллекцию спортивных бюстгалтеров с отверстиями для вентиляции New Angel Max Sport Bra. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» во вторник, 10 октября.

«Бюстгальтеры с максимальной поддержкой фиксируют грудь во время интенсивной физической нагрузки, а перфорация на передней и задней частях бюстгальтера создает дополнительную вентиляцию», — описали одежду сотрудники Victoria’s Secret. По их словам, отличительной особенностью коллекции стал дизайн бретелей в виде раскрытых ангельских крыльев на спине.

Фото: Victoria's Secret 1 /2

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами.