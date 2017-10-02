Victoria's Secret предложила россиянкам сексуальнее одеваться дома

Американская марка женского белья Victoria’s Secret выпустила на российском рынке новую коллекцию сексуальной домашней одежды. Об этом представители компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в понедельник, 2 октября.

В линейку вошли шесть предметов гардероба бледно розовых и черных цветов: четыре платья, боди и футболка.

Фото: Victoria's Secret 1 /3

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). С 1995 года компания устраивает ежегодные шоу, изначально они проходили в США, а в 2016 году показ переместился в Париж.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами.

В сентябре 2017 года компания представила новую коллекцию нижнего белья Sexy Illusions. В коллекции представлены три вида бюстгальтеров — Lightly Lined Demi, Lightly Lined Wireless и Push-Up Plunge. Гладкие модели выполнены по специальной технологии Side-smoothing.