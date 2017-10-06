Дизайнер дома Balmain занялся сексуальным нижним бельем Victoria's Secret

Креативный директор парижского модного дома Balmain Оливье Рустен (Olivier Rousteing) создал капсульную коллекцию нижнего белья VSxBalmain для бренда Victoria’s Secret. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в четверг, 5 октября.

По словам представителей компании, в капсульной коллекции будут представлены «сексуальные модели с чувственным силуэтом», «отличается неповторимым стилем Balmain и отражает желания современных женщин». Кроме этого, Рустен разработал модели для дефиле Victoria's Secret Fashion Show, которое пройдет в ноябре. Часть подиумных моделей войдет в капсульную коллекцию Victoria’s Secret. В России линейка появится в продаже в середине декабря 2017 года.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами. Осенью 2017 года Victoria’s Secret выпустила новую коллекцию белья Sexy Illusions и аромат Love.

