Victoria’s Secret выпустила белье с ароматом любви

Американская марка женского белья Victoria’s Secret выпустила новую коллекцию белья Sexy Illusions и аромат Love. Об этом в компании рассказали корреспонденту «Ленты.ру» в четверг, 5 октября.

«Идеально гладкие модели выполнены по специальной технологии Side-smoothing. Они едва ощутимы, но гарантированно добавят сексуальности повседневному образу», — отметили в компании. Там пояснили, что создание аромата было вдохновлено историями любви супермоделей Victoria’s Secret. В основе аромата — комбинация фруктовых и цветочных нот.

Фото: Victoria’s Secret

В августе бренд обновил коллекцию нижнего белья Body by Victoria. В нее вошли три вида бюстгальтеров.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами.