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Модель Victoria`s Secret обматерила Дональда Трампа

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Американская модель и лицо компании Victoria's Secret Крисси Тейген написала нецензурный ответ на пост президента США Дональда Трампа в Twitter. Об этом сообщает US Weekly.

31-летняя манекенщица в грубой форме посоветовала главе государства повзрослеть и напомнила 71-летнему Трампу о его годах после того, как он, в свою очередь, раскритиковал издание The New York Times. При этом Тейген дважды использовала в своем посте слово fuck.

«Провальная @nytimes пишет обо мне одну лживую историю за другой. Они даже не звонят, чтобы сверить факты для статьи», — написал глава государства в своем аккаунте, чем вызвал возмущение модели.

Как напоминает US Weekly, Тейген и ранее критиковала президента страны, а в феврале призналась изданию USA Today, что является хейтером Трампа и «троллит» его последние пару лет. По словам женщины, она гордится этим.

На момент написания новости американский лидер никак не прокомментировал пост Тейген.

Дональд Трамп не впервые становится объектом нападок со стороны знаменитостей шоу-бизнеса. Ранее в июне, выступая на британском музыкальном фестивале в Гластонбери, актер Джонни Депп пошутил про убийство президента. Впоследствии он принес извинения, однако на его слова обратили внимание в Секретной службе США.

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