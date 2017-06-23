Джонни Депп извинился за шутку об убийстве Трампа

Американский актер Джонни Депп извинился за высказывание об убийстве президента Дональда Трампа. Его слова в пятницу, 23 июня, приводит журнал People.

«Я извиняюсь за плохую шутку о Трампе, Вышло не так, как задумывалось, у меня не было злого умысла. Я только пытался повеселиться, а не вредить кому-либо», — заявил актер.

Депп пошутил об убийстве Трампа на музыкальном фестивале в Гластонбери. «Когда в последний раз актер убивал президента?» — спросил Депп у публики. Он уточнил, что сам артистом не является: «Я лгу, что я актер, чтобы зарабатывать на жизнь». Слова об убийстве президента актером — намек на историю смерти Авраама Линкольна. Он в 1865 году был убит в зрительном зале театра. В главу государства, находившегося в ложе, выстрелил игравший одну из ролей Джон Бут.

Позднее слова актера прокомментировали в Белом доме. «Президент Трамп осуждает насилие в любом виде, и очень печально, что такие, как Джонни Депп, не следуют его примеру», — говорится в заявлении. В Секретной службе, занимающейся, помимо прочего, охраной первых лиц США, отметили, что взяли на заметку это высказывание актера.

19 мая Депп заявил, что готов сыграть Трампа в сатирическом шоу Saturday Night Live. В феврале 2016-го Депп уже пародировал Трампа в комедийном байопике Funny Or Die. 50-минутный фильм основан на книге республиканца «Деловое искусство», вышедшей в 1987 году.