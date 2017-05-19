Джонни Депп пожелал сыграть Трампа в SNL

Американский актер Джонни Депп готов сыграть президента США Дональда Трампа в сатирическом шоу Saturday Night Live. Об этом артист заявил в интервью Эллен Дедженерес, отрывок которого опубликован на YouTube-канале телеведущей.

Дедженерес спросила у Деппа, готов ли он заменить в SNL актера Алека Болдуина, регулярно выступающего в роли главы государства в комедийных скетчах. «Конечно!» — воскликнул актер.

В декабре 2016 года кинокритики наградили Болдуина за пародию на президента США. Артиста признали лучшим в категории «Приглашенный актер комедийного сериала».

В феврале 2016-го Депп уже пародировал Трампа в комедийном байопике Funny Or Die. 50-минутный фильм основан на книге республиканца «Деловое искусство», вышедшей в 1987 году.

В фильмографии Деппа такие картины, как «Плакса», «Мертвец», «Донни Браско», «Аризонская мечта», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Черная месса» и франшиза «Пираты Карибского моря».