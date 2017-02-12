Интернет и СМИ
 

Газета перепутала Трампа с пародировавшим его Алеком Болдуином

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Одна из ведущих газет Доминиканской республики El Nacional опубликовала в своем номере, вышедшем в пятницу, 10 февраля, статью, в которой вместо фотографии президента США Дональда Трампа был по ошибке размещен снимок пародирующего его актера Алека Болдуина.

Фото Болдуина в образе Трампа, взятое из шоу телеканала NBC Saturday Night Live, было размещено в статье, посвященной высказываниям американского лидера о строительстве израильских поселений в Палестине и палестинско-израильском мирном процессе.

В субботу редакция издания принесла извинения на своем сайте. «Фотография была прислана в тот день Associated Press (AP) с именем актера и указанием шоу, но была опубликована под именем Трампа, и это осталось незамеченным для всех, кто смотрел страницу 19 (на которой была размещена статья — прим. "Ленты.ру")», — говорилось в пояснении.

Алек Болдуин регулярно пародирует нового президента Соединенных Штатов в шоу Saturday Night Live. Трамп раскритиковал одно из выступлений, назвав его однобоким и предвзятым. Актер ответил на этот выпад, дав политику несколько наставлений.

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