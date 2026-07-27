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11:27, 27 июля 2026 (обновлено: 11:30, 27 июля 2026)Мир

Иран отверг слова Трампа о переговорах фразой «это не в нашей природе»

МИД Ирана: Тегеран не просил переговоров с США, потому что это не в его природе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Иран не просил переговоров с США, потому что это не в природе Исламской Республики. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Эсмаил Бакаи, передает Reuters.

«Иран не просил возобновить переговоры с США о прекращении войны, это не в нашей природе (...). Исламская Республика не позволит США определить конец войны (...). Ситуация в Ормузском проливе не изменилась, он по-прежнему закрыт», — указал дипломат.

Бакаи добавил, что переговоры Ирана и Омана по управлению Ормузским проливом были позитивными.

21 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран отчаянно просил Вашингтон о встрече. При этом, по словам главы Белого дома, американская сторона не заинтересована в переговорах.

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