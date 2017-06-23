Джонни Депп пошутил про убийство Трампа

Американский актер Джонни Депп в шутку заявил, что появление президента США Дональда Трампа в Великобритании могло бы стать концом жизни для республиканца. Свою речь он произнес на музыкальном фестивале в Гластонбери, пишет The Guardian в пятницу, 23 июня.

«Когда в последний раз актер убивал президента?» — спросил Депп у публики. Он уточнил, что сам артистом не является: «Я лгу, что я актер, чтобы зарабатывать на жизнь».

«Это просто вопрос. Я ни на что не намекаю. Кстати, это окажется в прессе, и это будет ужасно», — подчеркнул Депп.

Как отмечает издание, в 1865 году 16-го президента США Авраама Линкольна убил американский актер Джон Уилкс Бут. Он выстрелил главе государства в голову из пистолета во время спектакля.

Ранее о насилии в отношении Трампа высказался артист Роберт Де Ниро. В ноябре 2016-го он заявил, что мечтает ударить республиканца в лицо. Позже актер признался, что у него пропало это желание.

В фильмографии Деппа такие картины, как «Плакса», «Мертвец», «Донни Браско», «Аризонская мечта», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Черная месса» и франшиза «Пираты Карибского моря».