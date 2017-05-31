Роберт Де Ниро назвал ситуацию в США тупой трагикомедией

Американский актер Роберт Де Ниро раскритиковал политику президента США Дональда Трампа, заявив, что под руководством республиканца страна превратилась в «тупую трагикомедию». Об этом сообщает The Guardian.

Артист выступил с речью на церемонии вручения дипломов в Брауновском университете.

«Когда вы поступили в университет, страна представляла собой воодушевляющую драму. А выпуск ваш пришелся на трагичную, тупую комедию. Мой вам совет — закройтесь в университете и оставайтесь здесь», — подчеркнул Де Ниро.

Актер призвал выпускников сделать все, чтобы остановить происходящее Соединенных Штатах безумие.

Де Ниро неоднократно выступал против Трампа. В ноябре 2016-го он сравнил свои ощущения от победы республиканца на президентских выборах с тем, что испытывал после теракта 11 сентября 2001 года, когда самолеты смертников «Аль-Каиды» (запрещена в России) врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в здание Пентагона. Артист также называл Трампа «собакой, свиньей и лгуном» и обещал ударить его при встрече.

Роберт Де Ниро — американский актер и продюсер. Он снялся, в частности, в фильмах «Таксист», «Злые улицы», «Славные парни».

