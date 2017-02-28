Victoria’s Secret усовершенствовала крой бюстгальтеров

Американская марка Victoria’s Secret обновила коллекцию Body by Victoria. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал предстаавитель пресс-службы бренда. Дизайнеры усовершенствовали крой бюстгальтера Demi, модели теперь представлены в пастельно-голубом цвете и украшены кружевом.

Помимо классических моделей трусиков и бюстгальтеров, в линейку также вошли бралеты, мягкие модели Demi и треугольные бралетты с косточкам. Нижнее белье уже поступило в продажу.

Фото: пресс-служба Victoria’s Secret 1 /7

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами.