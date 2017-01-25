Victoria's Secret показала «очень сексуальную» коллекцию белья

Американская марка Victoria's Secret обновила коллекцию нижнего белья ко Дню святого Валентина. Линейка называется Very Sexy. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

В коллекцию вошли две новые модели: бюстье без бретелек и мини-балконет. Кружевное белье выполнено в красном, черном, белом и кремовом цветах. Цены на них начинаются от 2699 рублей.

Фото: пресс-служба Victoria's Secret 1 /11

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами.