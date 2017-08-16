Victoria's Secret предложила инновационный способ поддержки груди

Американская марка Victoria’s Secret обновила коллекцию нижнего белья Body by Victoria. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 16 августа.

В нее вошли три вида бюстгальтеров — Unlined, Lightly Lined и Push-Up — они, по словам представителей марки, обеспечивают необходимую поддержку груди, подчеркивая естественные и сексуальные формы. Цены на них начинаются от 2699 рублей.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

Фото: Victoria's Secret 1 /2

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами.

В июле 2017 года компания выпустила коллекцию Very Sexy Butterfly, куда вошли обновленные модели с монобретелькой на спине и прозрачной подкладкой «под горло», а также классические модели бюстгальтеров — Push-Up и Demi.