Victoria's Secret показала одежду в пастельных тонах для йоги и балета

Американская компания Victoria's Secret представила новую спортивную коллекцию одежды. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 21 июня. Вещи подходят для занятий фитнесом, йогой и балетом.

Модели выполнены преимущественно в пастельных тонах: сером, бежевом, розовом и пудровом. В линейку вошли укороченные топы, обтягивающие штаны, майки и шорты. Новинки уже представлены в фирменных магазинах.

Фото: Victoria's Secret 1 /4

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году. Первый магазин фирменного нижнего белья в России открылся в 2016 году. До этого на рынке была представлена только косметика и аксессуары.

Одна из новинок марки — коллекция нижнего белья под названием Very Sexy. Среди классических моделей бюстгальтеров представлены Push-Up и Demi c тонкими лентами на чашечках и моно-бретелькой из кружева на спине.