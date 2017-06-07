Victoria’s Secret сшила женщинам чувственное белье

Американская марка Victoria’s Secret выпустила коллекцию нижнего белья, которая получила название White Hot. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 7 июня. Модели выполнены в белых и кремовых тонах. Представители марки назвали линейку женственной и чувственной.

В коллекцию вошли трусики с завышенной талией и корсетной шнуровкой по бокам, полупрозрачное боди с кружевной вышивкой, комбинация-сарафан с удлиненным подолом, шелковая комбинация и кружевная майка на тонких бретелях.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами.