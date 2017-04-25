Victoria's Secret предложила женщинам «сексуальные штучки»

Американская компания Victoria's Secret представила новую коллекцию нижнего белья под названием Sexy Little Things («Сексуальные штучки»). Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 апреля. Источником вдохновения для дизайнеров послужила атмосфера музыкальных фестивалей.

В основу коллекции легли бралетты с корсетной шнуровкой или в виде топа. В линейке также представлены боди и укороченные ночные рубашки с кружевной отделкой и новая модель бюстгальтера High-Neck с накладкой «под горло».

Фото: пресс-служба Victoria's Secret 1 /5

В продаже новинки появятся 25 апреля и будут представлены в фирменных магазинах. Цены начинаются от 1599 рублей.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США).

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами.

