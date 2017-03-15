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Victoria's Secret показала белье с корсетной шнуровкой

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Американская марка Victoria's Secret обновила коллекцию нижнего белья под названием Dream Angels. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 15 марта.

Кроме классических бра, в линейке представлены две новые модели белья: бралетт со спущенными плечами и бралетт с корсетной шнуровкой. Отличительная черта моделей — кружевная отделка, белье выполнено преимущественно в пастельных тонах. Цены начинаются от 2699 рублей.

Victoria's Secret — компания, специализирующаяся на выпуске женского нижнего белья, одежды, аксессуаров и косметики. Базируется в Колумбусе (штат Огайо, США). Первый показ прошел в 1995 году.

В России первый магазин нижнего белья этой марки открылся в феврале 2016 года. До этого продукция бренда была представлена в корнерах и ограничивалась косметикой и аксессуарами.

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