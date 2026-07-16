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17:38, 16 июля 2026Экономика

Путин похвалил семейную ипотеку

Путин похвалил семейную ипотеку в России
Александра Качан (Редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин похвалил программу семейной ипотеки во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Это (семейная ипотека) самый надежный инструмент. Доля просрочки, по-моему, процент где-то, не больше», — заявил Путин.

По словам Хуснуллина, благодаря содействию государства по ипотеке в стране удается поддерживать высокие показатели по вводу жилья. Он отметил, что за последние годы строительная отрасль выросла на 34 процента, а количество занятых в ней граждан составляет 17,7 процента, или около 13 миллионов человек.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал ввести альтернативы ипотеки в России. Он предложил рассмотреть стройсберкассы либо льготную аренду жилья.

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