Месси высказался о разговорах насчет помощи сборной Аргентины на ЧМ-2026

Месси заявил, что разговоры о помощи сборной Аргентины на ЧМ-2026 абсурдны

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси высказался о разговорах насчет помощи его команде на ЧМ-2026. Его слова приводит Foot Mercado.

«Абсурдно ставить под сомнение все, чего мы добились. Мы вышли в пять финалов и во второй подряд [финал чемпионата мира]», — заявил Месси.

Заявление футболиста последовало после полуфинала чемпионата мира-2026, в котором Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1, вырвав победу в компенсированное время. Месси отдал голевые передачи в обоих эпизодах и был признан лучшим игроком матча.

Финал ЧМ-2026 пройдет в Нью-Йорке. В нем встретятся сборные Аргентины и Испании. Игра начнется в воскресенье, 19 июля, в 22:00 по московскому времени.