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17:25, 16 июля 2026Россия

Скандально известный военблогер сделал заявление после обвинений в экстремизме

Арестованный военблогер Гузенко заявил, что никогда не был экстремистом
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Ритм часу (The Rhythm of Time) / YouTube

Скандально известный военблогер Егор Гузенко с позывным Тринадцатый после задержания по делу об экстремизме заявил, что никогда не был экстремистом. Обращение было опубликовано в его Telegram-канале.

10 июля стало известно, что военблогера задержали в Волгограде по делу об экстремизме. В блоге Гузенко появилась публикация, в которой сказано, что его заключили под стражу на два месяца.

Сам военблогер подчеркнул, что его задержали из-за активной жизненной позиции. В частности, он осуждал решения, которые принимало руководство Украины. «Я не экстремист и никогда им не был. По надуманным поводам и обстоятельствам орган предварительного следствия в одночасье обвинил меня в том, чего я никогда не делал и не сделал бы», — указал Гузенко.

Тринадцатый отметил, что принимал участие в защите страны еще с 2014 года. Более того, он проходил военную службу по контракту и участвовал в спецоперации на Украине. Сейчас, по словам военблогера, его семья осталась без единственного кормильца.

Может быть, я не силен в политике, но я прошу тебя, Родина, не предавай меня!

Егор Гузенковоенблогер

В мае 2026 года стало известно о пропаже Гузенко на передовой. В публикации в его блоге уточнялось, что военблогера отправили на боевое задание, несмотря на наличие двойного перелома ноги со смещением. Позже Тринадцатый вышел на связь — Гузенко объяснил, что не мог ничего сообщить о себе из-за проблем со связью в тех местах, где он находился.

До этого, в августе 2025 года, Тринадцатый записал странное видео. На нем военблогер держит в руках автомат и говорит, что за ним пришли, но он не собирается сдаваться живым. В скандал Гузенко попал на дне города Новопавловска — Тринадцатый был недоволен требованием полицейского снять с лица маску, после чего схватил правоохранителя за китель, оторвал пуговицу на его кармане и нанес удар кулаком по лицу.

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