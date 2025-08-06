Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:40, 6 августа 2025Россия

Военблогер из России записал видео с автоматом и словами «за мной пришли, живым не сдамся»

Военблогер Гузенко записал видео с автоматом и словами «живым не сдамся»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Тринадцатый.»

Военблогер Егор Гузенко (Тринадцатый) записал видео с автоматом. Запись, которую мужчина назвал, возможно, последним выходом в эфир, он опубликовал в Telegram.

На кадрах Гузенко держит в руке автомат. «За мной пришли, живым не сдамся», — говорит он.

Материалы по теме:
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
Сегодня
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Затем блогер попросил подписчиков не удивляться, если он пропадет со связи. «Вокруг моего жилища сейчас вооруженные люди, ищут меня, я успел уйти», — написал он. Иных подробностей о происходящем Гузенко не привел.

Егор Гузенко – ветеран боев в Донбассе. Долгое время он скрывался в зоне боевых действий от правоохранителей. Осенью 2024 года он был задержан в городе Новопавловске Ставропольского края. В ноябре блогер подписал контракт с Минобороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецназ ФСБ высадился к особняку российского чиновника. В его доме нашли мешки с долларами, оружие и драгоценности

    В российском регионе мужчина приставал к детям со странными предложениями

    66-летняя Мадонна снялась в боди с прозрачными чашками

    В России подсчитали число жертв вторжения ВСУ в Курскую область

    Назван сценарий развития ситуации в зоне СВО до конца года

    В РПЦ призвали молиться при виде женщин в одном случае

    Китайский пловец раскрыл отношение к возвращению россиян на международные турниры

    Мужчина прислал жене фото из похода в Европе и пропал без вести

    В России расширят список запрещающих вождение болезней

    Путин принял Уиткоффа в Кремле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости