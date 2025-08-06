Военблогер из России записал видео с автоматом и словами «за мной пришли, живым не сдамся»

Военблогер Егор Гузенко (Тринадцатый) записал видео с автоматом. Запись, которую мужчина назвал, возможно, последним выходом в эфир, он опубликовал в Telegram.
На кадрах Гузенко держит в руке автомат. «За мной пришли, живым не сдамся», — говорит он.
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Затем блогер попросил подписчиков не удивляться, если он пропадет со связи. «Вокруг моего жилища сейчас вооруженные люди, ищут меня, я успел уйти», — написал он. Иных подробностей о происходящем Гузенко не привел.
Егор Гузенко – ветеран боев в Донбассе. Долгое время он скрывался в зоне боевых действий от правоохранителей. Осенью 2024 года он был задержан в городе Новопавловске Ставропольского края. В ноябре блогер подписал контракт с Минобороны.