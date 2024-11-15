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20:55, 15 ноября 2024Россия

Арестованный российский военблогер подписал контракт с Минобороны

Арестованный военный блогер Тринадцатый подписал контракт с Минобороны
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Арестованный военный блогер и доброволец Егор Гузенко с позывным Тринадцатый подписал контракт с Минобороны России. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

По информации канала, Гузенко освободили от стражи. Уголовное дело против него приостановили. На данный момент он готовится к отправке в зону проведения специальной военной операции.

По версии следствия, 5 октября на праздновании Дня города Новопавловска Гузенко, недовольный требованием полицейского снять с лица маску, схватил правоохранителя за китель и оторвал пуговицу на его кармане. После этого он ударил его кулаком по лицу.

В тот же день богера задержали, этот момент попал на видео. 10 октября появилась информация, что Тринадцатый отказался заключать контракт с Минобороны для участия в спецоперации.

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