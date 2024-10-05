Задержание военного блогера в регионе России попало на видео

Mash опубликовал кадры задержания военного блогера в Ставропольском крае

В Ставропольском крае задержали военного блогера и добровольца с позывным Тринадцатый. Его задержание в регионе России попало на видео, опубликованное Telegram-каналом Mash.

На кадрах видно, как мужчина лежит на земле и кричит, пока его удерживают двое сотрудников полиции, а также мужчина в камуфляже.

По данным канала, Тринадцатого могли задержать из-за драки с полицейским на концерте в центре города Новопавловска, которая произошла якобы после просьбы снять маску.

О задержании военного блогера стало известно в субботу, 5 октября. Он сообщил в своем Telegram-канале, что находится в Кировском ОВД.