Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:17, 5 октября 2024Силовые структуры

Названа предварительная причина задержания военного блогера в регионе России

Mash: военного блогера в Ставропольском крае могли задержать из-за драки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Военного блогера Егора Гузенко могли задержать из-за драки с полицейским на концерте в центре города Новопавловска в Ставропольском крае. Предварительную причину задержания назвал Mash в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, Гузенко пришел на центральную площадь в российском городе в маске, которую правоохранители несколько раз попросили снять, «чтобы не тревожить людей».

После этого, по данным канала, мужчина якобы набросился с кулаками на полицейского и его задержали.

Ранее Гузенко в своем Telegram-канале сообщил о задержании. По его словам, он находится в Кировском ОВД.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ситуация очень тяжелая». Сборные двух стран отказались от матча с Россией в октябре. Как они объяснили это решение?

      Кравцов нашел причину побед России в информационной войне

      Стали известны подробности о состоянии Василия Ливанова

      Названа предварительная причина задержания военного блогера в регионе России

      Российские умельцы собрали в гараже самостоятельно находящий врага беспилотник

      Израиль нанес очередной удар по боевикам ХАМАС

      Дебютант РПЛ на последних секундах упустил победу в матче чемпионата России

      Назван срок увеличения уровня рождаемости в России

      В сети восхитились внешностью 83-летней телеведущей на новых фото

      Стало известно о задержании военного блогера в регионе России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше