Названа предварительная причина задержания военного блогера в регионе России

Mash: военного блогера в Ставропольском крае могли задержать из-за драки

Военного блогера Егора Гузенко могли задержать из-за драки с полицейским на концерте в центре города Новопавловска в Ставропольском крае. Предварительную причину задержания назвал Mash в своем Telegram-канале.

По словам очевидцев, Гузенко пришел на центральную площадь в российском городе в маске, которую правоохранители несколько раз попросили снять, «чтобы не тревожить людей».

После этого, по данным канала, мужчина якобы набросился с кулаками на полицейского и его задержали.

Ранее Гузенко в своем Telegram-канале сообщил о задержании. По его словам, он находится в Кировском ОВД.