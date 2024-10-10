Арестованный российский военный блогер отказался заключать контракт для участия в СВО

Арестованный военблогер Тринадцатый отказался заключать контракт с Минобороны

Арестованный военный блогер Егор Гузенко, ведущий соцсети под псевдонимом Тринадцатый, отказался заключать контракт с Минобороны для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Baza в Telegram.

По информации издания, Тринадцатому предложили заключить контракт сразу после задержания, но Гузенко ответил, что уже давно «воюет на информационном фронте». При этом собеседник Baza не исключил, что военблогер еще передумает.

Известно, что Гузенко был задержан на концерте в честь дня города в центре Новопавловска Ставропольского края.

По словам очевидцев, блогер пришел на праздник в маске, которую полицейские несколько раз попросили снять, «чтобы не тревожить людей». При задержании Гузенко оказал сопротивление, в итоге блогера арестовали на два месяца.

В блоге Тринадцатый рассказывал о ситуации в зоне СВО и утверждал, что сам принимал участие в боевых действиях.